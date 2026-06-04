Fêtes Chapelle de Rousse Jurançon
Fêtes Chapelle de Rousse Jurançon vendredi 17 juillet 2026.
Jurançon
Fêtes Chapelle de Rousse
Chapelle de Rousse Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Une fête identitaire qui rassemble par la musique, le chant, la danse, et le plaisir de se retrouver en trinquant avec une bonne bouteille de Jurançon et en mangeant un nhac !
Du 17 au 19 juillet
Vendredi soir Repas convivial (sur réservation) + bal avec orchestre Arpège
samedi soir Apéro Bodega + soirée animé par le groupe Mac Fly
Dimanche midi et soir grande dégustation des vins de la Chapelle de Rousse + concerts .
Chapelle de Rousse Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 72 32 20
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English : Fêtes Chapelle de Rousse
L’événement Fêtes Chapelle de Rousse Jurançon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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