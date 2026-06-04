Jurançon

Fêtes Chapelle de Rousse

Chapelle de Rousse Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Une fête identitaire qui rassemble par la musique, le chant, la danse, et le plaisir de se retrouver en trinquant avec une bonne bouteille de Jurançon et en mangeant un nhac !

Du 17 au 19 juillet

Vendredi soir Repas convivial (sur réservation) + bal avec orchestre Arpège

samedi soir Apéro Bodega + soirée animé par le groupe Mac Fly

Dimanche midi et soir grande dégustation des vins de la Chapelle de Rousse + concerts .

Chapelle de Rousse Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 72 32 20

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English : Fêtes Chapelle de Rousse

L’événement Fêtes Chapelle de Rousse Jurançon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau