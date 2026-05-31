Dinan en Fête, Centre historique, Dinan

Dinan en Fête Dimanche 21 juin, 15h00 Centre historique Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fête de la Musique 2026 à Dinan

Année après année, la Fête de la Musique s’impose comme un événement incontournable à Dinan.

Ce 21 juin, la Ville de Dinan célèbre la musique et met en valeur les talents locaux. Groupes, chanteurs et chanteuses, musiciens et musiciennes, ce sont plus de 60 groupes qui se produiront dans plusieurs lieux du centre-ville.

Cet événement gratuit et ouvert à tous est l’occasion de découvrir des univers musicaux divers. Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et toutes les oreilles. Les rues, les places, les parcs et les terrasses du centre historique de Dinan et de ses alentours vibreront au rythme de la Fête de la Musique. Venez profiter d’une ambiance festive et conviviale tout au long de l’après-midi !

Focus sur l’Esplanade de la Résistance

Cette année, c’est le chanteur L’héros Rose qui ouvrira le bal ! Cet artiste rennais saura vous faire danser au gré de compositions à la fois pop et poétiques. Une atmosphère pétillante à venir découvrir !

www.youtube.com/@LHEROSROSE

Ce sera ensuite au tour de Genevieve (en trio) de vous faire découvrir son univers musical indie pop-rock. Accompagnée de deux musiciens, cette artiste complète vous emportera dans un univers sensible et puissant.

genevieve-official.com/

Enfin, c’est Soma-Cumbia qui clôturera la soirée. Ce groupe de cumbia basé à Plérin submergera la Ville d’une vague d’énergie. Avec un répertoire mêlant reprises, chansons traditionnelles et compositions, Soma-Cumbia vous emmènera dans son univers tropical et lumineux, inspiré d’Amérique latine.

youtube.com/@soma-cumbia

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Fête de la Musique 2026 à Dinan

© Maguelone du Fou