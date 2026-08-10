Dinard Opening Laurie Wright Parvis du Manoir de Port Breton Dinard

Informations pratiques

Dinard

Dinard Opening Laurie Wright

Parvis du Manoir de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

We’re Only Warming Up !

On enterre le rock’n’roll depuis des décennies. Il revient pourtant, toujours plus libre, plus audacieux, plus vivant. Laurie Wright en est la preuve sur scène. Rendez-vous le 12 août pour le grand retour du rock anglais !

Dans la plus pure tradition du songwriting à l’anglaise, l’auteur-compositeur-interprète Laurie Wright, originaire des South West Midlands, fait la part belle aux mélodies et aux sonorités des années 60 tout en n’oubliant jamais de teinter son exploration musicale d’une dynamique envoutante. Véritable bête de scène à l’énergie inépuisable, adoubée par des stars telles que The Libertines, Sleaford Mods ou encore Oasis, cette pépite aux influences multiples, du soul à la folk, a dévoilé son second opus, We’re Only Warming Up ! sorti à l’automne 2025.

Energie intense et assurance dévastatrice, portées par une mélodie et une harmonie qui vous laissent en redemander.

2026 s’annonce comme une année encore plus grande pour Laurie et son groupe , annonce son producteur. Et pour cause, il se produira à Dinard !

Première partie Brooke Sharkey Indie / folk/acoustic / field-recording

Née de parents britanniques, Brooke Sharkey passe son enfance et adolescence en France, ce qui l’amène naturellement à écrire et chanter en anglais et en français. Son parcours musical débute dans les pubs de Norfolk et continue dans les rues de Londres, puis Paris et Bristol entre autres, où elle collabore avec des artistes et musiciens de styles divers (jazz, pop, folk, expérimental). Elle se fait rapidement repérer et sort son premier album One Dress, enregistré aux studios Livingston à Londres (Björk’s Debut).

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Placement libre debout.

BILLETTERIE

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 boulevard Féart 35800 Dinard

– En ligne sur ville-dinard.fr .

Parvis du Manoir de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Dinard Opening Laurie Wright Dinard a été mis à jour le 2026-08-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme