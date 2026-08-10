Dinard Opening Murray Head Parvis du Manoir de Port Breton Dinard
jeudi 13 août 2026 · Parvis du Manoir de Port Breton · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Dinard Opening Murray Head
Parvis du Manoir de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Une légende vivante !
Murray Head en concert à Dinard le 13 août 2026 une soirée inoubliable !
Fans de musique et amateurs de légendes, préparez-vous à vivre une expérience unique ! Le grand Murray Head, artiste incontournable aux succès intemporels, vous donne rendez-vous sur le parvis de Port-Breton le 13 août prochain pour un concert exceptionnel.
Interprète des mythiques Say It Ain’t So Joe et One Night in Bangkok, Murray Head a marqué plusieurs générations avec son talent et son charisme. Cette tournée est une occasion rare de voir sur scène un artiste dont la voix et l’énergie continuent de captiver le public.
Ne manquez pas cette soirée où émotions et nostalgie seront au rendez-vous. Venez vibrer au son de ses plus grands succès et partager un moment privilégié avec une légende vivante de la musique.
Première partie Chloé Foy
Avec sa voix d’une beauté saisissante et une écriture à l’émotion directe, Chloe Foy a le don de trouver la magie dans les espaces entre l’ombre et la lumière. Ayant grandi dans le calme de la campagne anglaise, c’est à travers la musique qu’elle a appris pour la première fois à exprimer les nuances de ses émotions. Ses chansons reflètent cette quiétude, tissées de fils de vulnérabilité et de désir. Ses paroles évoquent la complexité de l’expérience humaine — l’amour, la perte et les combats subtils du quotidien que nous menons tous. Dotée d’une voix aussi délicate que puissante, Chloe Foy crée une musique qui parle au cœur.
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Placement libre debout.
BILLETTERIE
– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 boulevard Féart 35800 Dinard
– En ligne sur www.ville-dinard.fr .
Parvis du Manoir de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30
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English :
L’événement Dinard Opening Murray Head Dinard a été mis à jour le 2026-08-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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