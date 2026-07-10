Dinard Opening Tea Time Trio flûte, alto et harpe Rue Faber Dinard
mardi 11 août 2026 · Rue Faber · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Dinard Opening Tea Time Trio flûte, alto et harpe
Rue Faber Eglise anglicane Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Concert tea-time, en partenariat avec les Thés Lindfield.
Rendez-vous le 11 août pour le traditionnel rendez-vous à l’église anglicane ! La flûtiste Melissa Angot, l’altiste Maya-Rose Drdak et le harpiste Noam Angloma présenteront un programme 100% british.
On peut dire de la harpe qu’elle est l’instrument de musique emblématique des Îles Britanniques. Nous la retrouvons ici, assortie de la flûte et de l’alto, dans un programme varié de musique anglaise propre à la mettre en valeur. Des inspirations de musiques folks aux raffinements d’une écriture plus savante, laissez-vous séduire par les sonorités enchanteresses d’œuvres originales et d’arrangements inédits. Trois jeunes musiciens français, talentueux étudiants du CNSMDP viendront vous présenter ces œuvres peu connues pour la plupart.
Programme
Trio flûte, alto et harpe
Arnold Bax Trio pour flûte, alto et harpe
Grace Williams The Cypress Curtain of the Night
Liza Lehmann The Guardian Angel, arrangement pour flûte, alto et harpe
Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song (alternance flûte et alto avec harpe)
Duo alto et harpe
Liza Lehmann Evensong
Rebecca Clarke Shy One
Alto solo
Imogen Holst Suite pour alto seul
Flûte et harpe
Liza Lehmann A Bird in the Sky
John Marson Suite pour flûte et harpe
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Placement libre assis
BILLETTERIE
– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 boulevard Féart 35800 Dinard
– En ligne sur www.ville-dinard.fr .
Rue Faber Eglise anglicane Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30
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English :
L’événement Dinard Opening Tea Time Trio flûte, alto et harpe Dinard a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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