Dîner & Animations musicales au restaurant La Suite Plage de Trestraou Perros-Guirec
vendredi 31 juillet 2026 · Plage de Trestraou · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Dîner & Animations musicales au restaurant La Suite
Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Dans une ambiance chaleureuse, profitez d’une animation musicale par un groupe de musiciens pendant le dîner au restaurant La Suite, plage de Trestraou. .
Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 09 34
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English :
L’événement Dîner & Animations musicales au restaurant La Suite Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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