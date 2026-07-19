Dîner & Animations musicales au restaurant La Suite Plage de Trestraou Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Dîner & Animations musicales au restaurant La Suite

Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dans une ambiance chaleureuse, profitez d’une animation musicale par un groupe de musiciens pendant le dîner au restaurant La Suite, plage de Trestraou. .

Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 09 34

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English :

L’événement Dîner & Animations musicales au restaurant La Suite Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec