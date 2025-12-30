Dîner animé Poésie Le Logis de Linières Val-du-Maine

Dîner animé Poésie

Le Logis de Linières Château de Linières La Taverne Val-du-Maine Mayenne

Découvrez les diners animés de Linières.

Dates vendredi 6 Mars 2026 19H

Menu “Vers gourmands & rimes mijotées”

(Où chaque plat tente un alexandrin… avec plus ou moins de succès.)

Entrée — “Bricks au thon, brise légère”

Bricks au thon

Un croustillant qui chuchote, comme un poème qu’on glisse du bout des lèvres.

Plat — “Ballade du poulet rôti”

Cuisses de poulet rôties citron–ail–thym, pommes de terre & carottes

Des notes citronnées, un parfum qui déclame… et un poulet qui rôtit plus lyriquement que bien des vers.

Dessert — “Riz au lait, rime sucrée”

Riz au lait et coulis caramel

Un final doux comme une strophe d’amour, qui colle un peu aux doigts — la poésie aussi, parfois.

Infos & réservations www.linieres.fr

06 68 08 24 92 .

Le Logis de Linières Château de Linières La Taverne Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92

English :

Discover Linières’ animated dinners.

