Dîner animé Poésie Le Logis de Linières Val-du-Maine

Le Logis de Linières Château de Linières La Taverne Val-du-Maine Mayenne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06 22:30:00
2026-03-06
Découvrez les diners animés de Linières.
Menu “Vers gourmands & rimes mijotées”
(Où chaque plat tente un alexandrin… avec plus ou moins de succès.)
Entrée — “Bricks au thon, brise légère”
Bricks au thon
Un croustillant qui chuchote, comme un poème qu’on glisse du bout des lèvres.
Plat — “Ballade du poulet rôti”
Cuisses de poulet rôties citron–ail–thym, pommes de terre & carottes
Des notes citronnées, un parfum qui déclame… et un poulet qui rôtit plus lyriquement que bien des vers.
Dessert — “Riz au lait, rime sucrée”
Riz au lait et coulis caramel
Un final doux comme une strophe d’amour, qui colle un peu aux doigts — la poésie aussi, parfois.
Infos & réservations www.linieres.fr
06 68 08 24 92 .
Le Logis de Linières Château de Linières La Taverne Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
English :
Discover Linières’ animated dinners.
L’événement Dîner animé Poésie Val-du-Maine a été mis à jour le 2025-12-30 par SUD MAYENNE