Dîner avec le Transfo Maison Bertronne Aulon
vendredi 11 septembre 2026 · Maison Bertronne · Aulon
Informations pratiques
Aulon
Dîner avec le Transfo
Maison Bertronne AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00
Date(s) :
2026-09-11
L’artiste Inès Fontaine est invitée en résidence à Aulon par l’association Le Transfo. Son projet s’appuie sur les photographies du Fonds Alix. Conservé à Bagnères-de-Bigorre, il rassemble près d’un million d’images réalisées dans les Hautes-Pyrénées depuis la fin du XIXᵉ siècle. À partir de certains clichés, elle imagine une série de cinq dîners où les images seront partagées pendant le repas — une manière conviviale de faire vivre la mémoire du territoire.
Par l’association Le Transfo
Réservation obligatoire (20 personnes max.) au 07 68 45 99 13. Participation 15€ .
Maison Bertronne AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Artist Inés Fontaine has been invited to participate in an artist-in-residence program in Aulon by the association Le Transfo. Her project is based on photographs from the Alix Collection. Housed in Bagnères-de-Bigorre, the collection brings together nearly one million images taken in the Hautes-Pyrénées since the late 19th century. Using some of these photographs, she has conceived a series of five dinners where the images will be shared during the meal—a convivial way to keep the region’s history alive.
L’événement Dîner avec le Transfo Aulon a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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