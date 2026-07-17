Informations pratiques

Aulon

Dîner avec le Transfo

Maison Bertronne AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

L’artiste Inès Fontaine est invitée en résidence à Aulon par l’association Le Transfo. Son projet s’appuie sur les photographies du Fonds Alix. Conservé à Bagnères-de-Bigorre, il rassemble près d’un million d’images réalisées dans les Hautes-Pyrénées depuis la fin du XIXᵉ siècle. À partir de certains clichés, elle imagine une série de cinq dîners où les images seront partagées pendant le repas — une manière conviviale de faire vivre la mémoire du territoire.

Par l’association Le Transfo

Réservation obligatoire (20 personnes max.) au 07 68 45 99 13. Participation 15€ .

Maison Bertronne AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Artist Inés Fontaine has been invited to participate in an artist-in-residence program in Aulon by the association Le Transfo. Her project is based on photographs from the Alix Collection. Housed in Bagnères-de-Bigorre, the collection brings together nearly one million images taken in the Hautes-Pyrénées since the late 19th century. Using some of these photographs, she has conceived a series of five dinners where the images will be shared during the meal—a convivial way to keep the region’s history alive.

L’événement Dîner avec le Transfo Aulon a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65