Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dîner campagnard Salle Robert Moreau Xanton-Chassenon

Dîner campagnard Salle Robert Moreau Xanton-Chassenon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle Robert Moreau

Adresse : Rue de la Croix

Ville : 85240 Xanton-Chassenon

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Xanton-Chassenon

Dîner campagnard

Salle Robert Moreau Rue de la Croix Xanton-Chassenon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Dîner campagnard à Xanton-Chassenon à partir de 20h Avec les Gâs d’Ia pierre virante
Salle Robert Moreau

Menu
– Apéritif et préfou
– Assiette de crudités
– Patates grâlées au beurre
– Jambon Mojettes
– Fromage
– Tartes maison
– Café Vin Eau
et toujours le fil en trois

Tarifs
20€ (tout compris)

Réservation par téléphone 06.79.56.32.68 06.70.45.30.70   .

Salle Robert Moreau Rue de la Croix Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 45 30 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Country-style dinner at Xanton-Chassenon from 8pm Avec les Gâs d’Ia pierre virante

L’événement Dîner campagnard Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

À voir aussi à Xanton-Chassenon (Vendée)