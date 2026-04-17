Dîner campagnard Salle Robert Moreau Xanton-Chassenon
Dîner campagnard Salle Robert Moreau Xanton-Chassenon samedi 30 mai 2026.
Xanton-Chassenon
Dîner campagnard
Salle Robert Moreau Rue de la Croix Xanton-Chassenon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dîner campagnard à Xanton-Chassenon à partir de 20h Avec les Gâs d’Ia pierre virante
Salle Robert Moreau
Menu
– Apéritif et préfou
– Assiette de crudités
– Patates grâlées au beurre
– Jambon Mojettes
– Fromage
– Tartes maison
– Café Vin Eau
et toujours le fil en trois
Tarifs
20€ (tout compris)
Réservation par téléphone 06.79.56.32.68 06.70.45.30.70 .
Salle Robert Moreau Rue de la Croix Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 45 30 70
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English :
Country-style dinner at Xanton-Chassenon from 8pm Avec les Gâs d’Ia pierre virante
L’événement Dîner campagnard Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin