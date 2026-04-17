Dîner campagnard Salle Robert Moreau Xanton-Chassenon

Xanton-Chassenon

Dîner campagnard

Salle Robert Moreau Rue de la Croix Xanton-Chassenon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dîner campagnard à Xanton-Chassenon à partir de 20h Avec les Gâs d’Ia pierre virante

Salle Robert Moreau

Menu

– Apéritif et préfou

– Assiette de crudités

– Patates grâlées au beurre

– Jambon Mojettes

– Fromage

– Tartes maison

– Café Vin Eau

et toujours le fil en trois

Tarifs

20€ (tout compris)

Réservation par téléphone 06.79.56.32.68 06.70.45.30.70 .

Salle Robert Moreau Rue de la Croix Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 45 30 70

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English :

Country-style dinner at Xanton-Chassenon from 8pm Avec les Gâs d’Ia pierre virante

L’événement Dîner campagnard Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin