Buxeuil

Dîner Concert à l’Auberge du Renon

6 place de l’Église Buxeuil Indre

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le vendredi 1er mai à partir de 20h, l’Auberge du Renon à Buxeuil vous ouvre ses portes pour une soirée musicale placée sous le signe de la convivialité et du plaisir partagé.

À cette occasion, le groupe Sono-Tone se produira en live pour vous faire vibrer au rythme de son univers musical, idéal pour bien démarrer le week-end ! Uniquement sur réservation, places limitées. 38 .

6 place de l’Église Buxeuil 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 13 92

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English :

On Friday May 1st from 8pm, the Auberge du Renon in Buxeuil opens its doors to you for a musical evening of conviviality and shared pleasure.

L’événement Dîner Concert à l’Auberge du Renon Buxeuil a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Champs d’Amour