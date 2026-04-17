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Dîner Concert à l’Auberge du Renon Buxeuil

Dîner Concert à l’Auberge du Renon Buxeuil

Dîner Concert à l’Auberge du Renon Buxeuil vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 6 place de l'Église

Ville : 36150 Buxeuil

Département : Indre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 38 38 38 Tarif de base plein tarif

Buxeuil

Dîner Concert à l’Auberge du Renon

6 place de l’Église Buxeuil Indre

Tarif : 38 – 38 – EUR
38
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le vendredi 1er mai à partir de 20h, l’Auberge du Renon à Buxeuil vous ouvre ses portes pour une soirée musicale placée sous le signe de la convivialité et du plaisir partagé.
À cette occasion, le groupe Sono-Tone se produira en live pour vous faire vibrer au rythme de son univers musical, idéal pour bien démarrer le week-end ! Uniquement sur réservation, places limitées. 38  .

6 place de l’Église Buxeuil 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 13 92 

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English :

On Friday May 1st from 8pm, the Auberge du Renon in Buxeuil opens its doors to you for a musical evening of conviviality and shared pleasure.

L’événement Dîner Concert à l’Auberge du Renon Buxeuil a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Champs d’Amour

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