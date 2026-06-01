Dîner-concert avec le duo Silky Casino JOA César Palace Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Dîner-concert avec le duo Silky

Casino JOA César Palace 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Portés par un répertoire métissé aux influences jazz et pop, ils revisitent avec élégance des musiques populaires pour créer une atmosphère intime, raffinée et chaleureuse.

Profitez du cadre chaleureux du restaurant Le Comptoir JOA et prolongez la soirée au casino pour tenter le jackpot aux machines à sous. .

Casino JOA César Palace 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72

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English : Dîner-concert avec le duo Silky

L’événement Dîner-concert avec le duo Silky Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Grand Dax