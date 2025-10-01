Match d’improvisation théâtrale rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax

Match d’improvisation théâtrale rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax samedi 27 juin 2026.

rue Abbé Bordes Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax Landes

La troupe locale des Keskonfé affrontera Bazas dans un match d’improvisation théâtrale unique en son genre. Venez rire, vibrer à travers des histoires nées sur le vif. Un apéritif tapas avec Bistrot malin est possible dès 19h. .

