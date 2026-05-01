Dîner-Concert Jazz à La Belle Epoque Restaurant La Belle Epoque Pau
Dîner-Concert Jazz à La Belle Epoque Restaurant La Belle Epoque Pau samedi 23 mai 2026.
Pau
Dîner-Concert Jazz à La Belle Epoque
Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Programmée à La BELLE EPOQUE le 14 septembre 2024 , en Trio, accompagnée par Arnaud LABASTIE piano, et Antoine GASTINEL batterie, Nicki PARROTT , avait enchanté le public du restaurant , tant par ses qualités de contrebassiste que celles de chanteuse dans la lignée des grandes dames du jazz.
Longtemps fixée à New-York et aujourd’hui basée dans son pays natal, l’Australie, Nicki PARROTT nous revient pour un concert le samedi 23 mai 2026 en Quartet, composé toujours d’Arnaud LABASTIE au piano et d’Antoine GASTINEL à la batterie et d’un invité-guest en la personne du saxophoniste Néerlandais Frank ROBERSCHEUTEN. .
Restaurant La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 21 07
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English : Dîner-Concert Jazz à La Belle Epoque
L’événement Dîner-Concert Jazz à La Belle Epoque Pau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pau
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