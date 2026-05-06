Dîner-concert Jazz Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Bellevigne-les-Châteaux

Dîner-concert Jazz

Saint-Cyr-en-Bourg Route de Saumoussay Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dîner-concert avec Leslie Lewis, chanteuse de jazz américaine renommée pour son mélange unique de narration et d’expression musicale. Dans le style, entre autres, de Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald.

Sa voix exceptionnelle nous plonge dans le jazz traditionnel et nous transporte dans l’univers de ses illustres modèles. Leslie Lewis a participé à divers festivals de jazz prestigieux et collaboré avec des légendes du jazz, consolidant ainsi son statut de figure importante dans le jazz. Son projet récent, Funky Ella , met en valeur son amour pour la musique et sa capacité à se connecter avec les auditeurs grâce à son art.

Elle est accompagnée du trio de Jean-Pierre Derouard (batterie), Philippe Duchemin (piano) et Patricia Lebeugle (contrebasse).

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 5 juin 2026 de 19h à 23h. .

Saint-Cyr-en-Bourg Route de Saumoussay Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 95 06 45 05 lescheninsdujazz@gmail.com

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English :

Dinner concert with Leslie Lewis, American jazz singer renowned for her unique blend of storytelling and musical expression. In the style of Sarah Vaughan and Ella Fitzgerald, among others.

L’événement Dîner-concert Jazz Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME