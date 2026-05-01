Vide-greniers à Brézé Rue du Stade Bellevigne-les-Châteaux
Vide-greniers à Brézé Rue du Stade Bellevigne-les-Châteaux dimanche 24 mai 2026.
Bellevigne-les-Châteaux
Vide-greniers à Brézé
Rue du Stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 17:30:00
Date(s) :
2026-05-24
L’APE de Saint-Cyr-en-Bourg vous convie à son vide-greniers ! Environ 100 exposants sont attendus. Buvette et restauration (frites maison) sur place vous sont proposés.
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Rue du Stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 22 31 11
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English :
The APE de Saint-Cyr-en-Bourg invites you to its garage sale! Around 100 exhibitors are expected. Refreshments and food (home fries) available on site.
L’événement Vide-greniers à Brézé Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME