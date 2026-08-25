Dîner Concert Mickaël Guerrand Lieu-dit Paluden Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Dîner Concert Mickaël Guerrand

Lieu-dit Paluden Auberge du Pont Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Si vous souhaitez passer une soirée exceptionnelle dans une ambiance folk rock… RDV pour notre dîner concert avec Mickaël Guerrand à l’Auberge du Pont. N’attendez plus pour réserver votre place!

Dégustez dans un premier temps un menu spécialement élaboré par notre chef, puis laissez vous emporter pour une soirée concert exceptionnelle!

Sur réservation Menu unique Arrivée à 19h00

02 98 04 16 69 .

Lieu-dit Paluden Auberge du Pont Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 16 69

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English :

L’événement Dîner Concert Mickaël Guerrand Lannilis a été mis à jour le 2026-08-25 par OT PAYS DES ABERS