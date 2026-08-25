Dîner Concert Mickaël Guerrand Lieu-dit Paluden Lannilis
vendredi 2 octobre 2026 · Lieu-dit Paluden · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Dîner Concert Mickaël Guerrand
Lieu-dit Paluden Auberge du Pont Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
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Sur réservation Menu unique Arrivée à 19h00
02 98 04 16 69 .
Lieu-dit Paluden Auberge du Pont Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 16 69
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English :
L’événement Dîner Concert Mickaël Guerrand Lannilis a été mis à jour le 2026-08-25 par OT PAYS DES ABERS
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