Les Sacrées Foulées 2026 Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Les Sacrées Foulées 2026

16 Rue du Couvent Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

LES SACRÉES FOULÉES 2026 1ère édition !

L’APEL de l’École du Sacré-Cœur de Lannilis vous donne rendez-vous le dimanche 20 septembre 2026 pour la première édition des Sacrées Foulées !

Venez participer à cette nouvelle aventure sportive, conviviale et solidaire, ouverte aux adultes comme aux enfants.

‍♀️ AU PROGRAMME

Course Abers Wood 12 km

Départ à 9h30 depuis l’École du Sacré-Cœur à Lannilis.

Tarif 12 € comprenant 10 € d’inscription, 1 € de frais Klikego et 1 € reversé à l’association SNSM.

‍♀️ Marche 12 km

Départ libre entre 8h00 et 9h30 depuis l’École du Sacré-Cœur.

Tarif 7 € comprenant 5,20 € d’inscription, 0,80 € de frais Klikego et 1 € reversé à l’association SNSM.

COURSES ENFANTS

Les enfants ne sont pas oubliés ! Trois courses sont proposées à la Vallée Verte, en bas de l’école

11h15 course Capifrance by A. Marc enfants de maternelle 0,3 km

11h30 course SXT Moto Brest enfants de CP, CE1 et CE2 0,9 km

11h45 course Armorique Café enfants de CM1, CM2 et 6e 1,2 km

Tarif pour les courses enfants 2 €.

Pour valider l’inscription d’un enfant, une autorisation parentale ainsi qu’un questionnaire de santé doivent obligatoirement être joints. Les documents sont disponibles dans l’onglet Documents .

RAVITAILLEMENT

Un ravitaillement sera proposé à mi-parcours pour tous les participants coureurs et marcheurs.

ℹ️ INFORMATIONS PRATIQUES

– Les courses sont non chronométrées.

– Les inscriptions sont exclusivement en ligne.

– Les animaux sont interdits sur le parcours.

– Pour des raisons d’assurance, le port du dossard pendant la course est obligatoire.

SUR PLACE

Après l’effort, profitez d’un moment convivial avec une buvette et des crêpes !

RETRAIT DES DOSSARDS

Les dossards seront à retirer sur présentation d’une pièce d’identité

Samedi 19 septembre 2026, de 16h00 à 18h00, à l’École du Sacré-Cœur à Lannilis.

Dimanche 20 septembre 2026, jour de la course, de 8h00 à 9h00, à l’École du Sacré-Cœur à Lannilis.

Pensez à prévoir vos épingles à nourrice pour fixer votre dossard.

RENDEZ-VOUS

École du Sacré-Cœur

29870 Lannilis

CONTACT

APEL de l’École du Sacré-Cœur de Lannilis

sacrecoeurlannilis.apel@gmail.com

Venez nombreux pour cette première édition des Sacrées Foulées et partagez un moment sportif, convivial et solidaire à Lannilis ! ‍♀️ ‍♀️ .

16 Rue du Couvent Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 7 60 89 77 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Sacrées Foulées 2026 Lannilis a été mis à jour le 2026-08-21 par OT PAYS DES ABERS