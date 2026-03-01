Dîner concert spécial Jean FERRAT avec Franck LORENZO Restaurant de l’Hôtel des Remparts Rochefort

Dîner concert spécial Jean FERRAT avec Franck LORENZO Restaurant de l’Hôtel des Remparts Rochefort samedi 21 mars 2026.

Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR

Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

Dîner spectacle
Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43, avenue Camille Pelletan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 12 44  reception@hotel-remparts.com

English : Special Jean FERRAT dinner concert with Franck LORENZO

Dinner show

