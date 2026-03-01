Dîner concert spécial Jean FERRAT avec Franck LORENZO Restaurant de l’Hôtel des Remparts Rochefort
Dîner concert spécial Jean FERRAT avec Franck LORENZO Restaurant de l’Hôtel des Remparts Rochefort samedi 21 mars 2026.
Dîner concert spécial Jean FERRAT avec Franck LORENZO
Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43, avenue Camille Pelletan Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
2026-03-21
Dîner spectacle
Restaurant de l’Hôtel des Remparts 43, avenue Camille Pelletan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 12 44 reception@hotel-remparts.com
English : Special Jean FERRAT dinner concert with Franck LORENZO
Dinner show
