La Roccafortis, Stade Rouge, Rochefort

La Roccafortis Dimanche 10 mai, 08h00 Stade Rouge Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T08:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

La Roccafortis est une randonnée cycliste sur route au départ de Rochefort. La randonnée est ouverte à tous et toutes dès 13 ans, quels que soient votre pratique et votre vélo. Deux parcours sont proposés pour découvrir la vallée de l’Arnoult à vélo. Un ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée seront proposés. Départ 100% féminin pour le 50km (sous réserve de participantes). L’inscription en ligne est recommandée. Il sera possible de s’inscrire sur place.

Venez découvrir les alentours de Rochefort lors de la deuxième randonnée cycliste « La Roccafortis ». 2 Parcours : 56 km, 90 km. Départs possibles dès 8h et un départ groupé est prévu à 8h30. Allure encadrée jusqu’au km 20.

Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/velo-club-rochefortais/evenements/la-roccafortis-2026/

Informations : https://www.veloclubrochefortais.fr/organisations/

Stade Rouge stade rouge rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/velo-club-rochefortais/evenements/la-roccafortis-2026/ »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/velo-club-rochefortais/evenements/la-roccafortis-2026/ »}, {« link »: « https://www.veloclubrochefortais.fr/organisations/ »}]

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