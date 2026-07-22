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Dîner conert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains

jeudi 30 juillet 2026 · Eugénie-les-Bains

Dîner conert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Maison Madeline
Ville
40320 Eugénie-les-Bains
Département
Landes
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif

Eugénie-les-Bains

Dîner conert à la Maison Madeline

Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Jeudi 30/07 à 19h30 Diner Concert avec les Frères de Loin, duo jazz, blues cubain, menu steack de thon pour 16€
Résa 06.64.45.43.09   .

Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09 

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English : Dîner conert à la Maison Madeline

L’événement Dîner conert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-13 par Tourisme Aire Eugénie

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