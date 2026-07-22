Informations pratiques

Eugénie-les-Bains

Dîner conert à la Maison Madeline

Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Jeudi 30/07 à 19h30 Diner Concert avec les Frères de Loin, duo jazz, blues cubain, menu steack de thon pour 16€

Résa 06.64.45.43.09 .

Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner conert à la Maison Madeline

L’événement Dîner conert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-13 par Tourisme Aire Eugénie