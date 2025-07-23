Dîner conert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains
jeudi 6 août 2026 · Eugénie-les-Bains
Informations pratiques
Eugénie-les-Bains
Dîner conert à la Maison Madeline
Maison Madeline Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Jeudi 06/08 à 19h30 Diner Concert avec Zone orange, acoustique seventies, menu chipirons à la plancha pour 16€
Résa 06.64.45.43.09 .
Maison Madeline Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 45 43 09
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English : Dîner conert à la Maison Madeline
L’événement Dîner conert à la Maison Madeline Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par Tourisme Aire Eugénie
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