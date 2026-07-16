Informations pratiques

Uttenhoffen

Dîner-conférence La guerre de Trente Ans

21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Diner et conférence sur la thématique de la guerre des Trente Ans.

La guerre de Trente Ans débute à Prague, en Bohème, en 1618 de l’antagonisme entre les princes protestants allemands du nord et les princes catholiques allemands du sud. Ces derniers sont alliés à l’empereur Ferdinand II de Habsbourg, qui est aussi catholique.

Cette guerre de religions, locale, prend de l’ampleur et devient une guerre politique européenne. Elle attire dans le conflit le Danemark, puis la Suède, grands pays protestants. Quant à Richelieu et Louis XIII, bien que catholiques, ils financent discrètement les protestants pour nuire à leurs ennemis communs, les Habsbourg, avant de rentrer en guerre en 1634.

La guerre se termine en 1648 par le traité de Westphalie qui apporte l’Alsace, à la France. Elle aura fait environ cinq millions de morts, essentiellement des civils, la population de l’Alsace a diminué de moitié.

Le conférencier Yves Moritz, est l’auteur de plusieurs ouvrages d’Histoire dont le Dictionnaire Metternich, le cocher de l’Europe. .

21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com

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English :

Dinner and lecture on the Thirty Years’ War.

L’événement Dîner-conférence La guerre de Trente Ans Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte