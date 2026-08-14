Dîner dansant ambiance Réunionnaise Cussac-Fort-Médoc
samedi 17 octobre 2026 · Cussac-Fort-Médoc
Informations pratiques
Cussac-Fort-Médoc
Dîner dansant ambiance Réunionnaise
Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 21:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Une première à Cussac-Fort-Médoc !
Venez découvrir l’ambiance réunionnaise avec Manzell Audrey et Djee JC.
Un menu haut en couleurs, une tombola et un artiste surprise ! .
Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 27 28 30
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English : Dîner dansant ambiance Réunionnaise
L’événement Dîner dansant ambiance Réunionnaise Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme
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