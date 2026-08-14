Informations pratiques

Cussac-Fort-Médoc

Dîner dansant ambiance Réunionnaise

Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une première à Cussac-Fort-Médoc !

Venez découvrir l’ambiance réunionnaise avec Manzell Audrey et Djee JC.

Un menu haut en couleurs, une tombola et un artiste surprise ! .

Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 27 28 30

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English : Dîner dansant ambiance Réunionnaise

L’événement Dîner dansant ambiance Réunionnaise Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme