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AGENDA · Cussac-Fort-Médoc

Dîner dansant ambiance Réunionnaise Cussac-Fort-Médoc

samedi 17 octobre 2026 · Cussac-Fort-Médoc

Dîner dansant ambiance Réunionnaise Cussac-Fort-Médoc

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
33460 Cussac-Fort-Médoc
Département
Gironde
Tarif

Cussac-Fort-Médoc

Dîner dansant ambiance Réunionnaise

Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Une première à Cussac-Fort-Médoc !
Venez découvrir l’ambiance réunionnaise avec Manzell Audrey et Djee JC.

Un menu haut en couleurs, une tombola et un artiste surprise !   .

Salle des fêtes Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 27 28 30 

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English : Dîner dansant ambiance Réunionnaise

L’événement Dîner dansant ambiance Réunionnaise Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme

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