Boisseaux

Dîner dansant

Boisseaux Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’association Boiss’Anim organise un grand dîner dansant le samedi 6 juin 2026 à Boisseaux dès 19h. Au programme démonstration de Country, paella géante et soirée musicale Souvenirs, Souvenirs . Un rendez-vous festif et intergénérationnel au cœur du Loiret !

L’association Boiss’Anim invite les amateurs de fête et de convivialité à sa grande soirée annuelle à Boisseaux le samedi 6 juin 2026. Les festivités débutent dès 19h avec une immersion dans l’univers du Far West le groupe City Jane Country propose une démonstration suivie d’une initiation pour tous les publics.

La soirée se poursuit autour d’une généreuse paella (kir et café offerts), avant de laisser place au dîner dansant Souvenirs, Souvenirs animé par SON’ART. Cet événement promet une ambiance rétro et dynamique pour rapprocher toutes les générations. .

Boisseaux 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 30 66 75

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English :

The Boiss’Anim association is organizing a big dinner dance on Saturday June 6, 2026 in Boisseaux, starting at 7pm. On the program: Country music demonstration, giant paella and Souvenirs, Souvenirs musical evening. A festive, intergenerational event in the heart of the Loiret region!

L’événement Dîner dansant Boisseaux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND PITHIVERAIS