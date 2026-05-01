Boisseaux

Vide grenier

Boisseaux Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le Club d’Animation Familiale de Boisseaux organise son vide-grenier annuel le dimanche 17 mai ! De 7h00 à 18h00 sur la place du village, les visiteurs profitent d’un déballage de particuliers, d’une structure gonflable pour enfants et d’une restauration conviviale sur place.

Le dimanche 17 mai, le village de Boisseaux s’anime à l’occasion de son grand vide-grenier traditionnel. Organisée par le Club d’Animation Familiale, cette manifestation accueille le public sur la place du village de 7h à 18h pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires.

Les exposants particuliers proposent une grande diversité d’objets, tandis que les plus jeunes s’amusent grâce à une structure gonflable installée pour l’occasion. Un service de restauration sur place permet de prolonger ce moment de détente en famille ou entre amis.

Les exposants peuvent réserver leur emplacement au tarif de 2 euros le mètre linéaire. Pour tout renseignement ou inscription, les organisateurs sont joignables au 02 38 39 63 41 ou au 06 04 08 15 55. .

Boisseaux 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 63 41

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English :

The Club d?Animation Familiale de Boisseaux is organizing its annual garage sale on Sunday, May 17! From 7:00 am to 6:00 pm on the village square, visitors can enjoy an unpacking sale by private individuals, an inflatable structure for children, and convivial catering on site.

L’événement Vide grenier Boisseaux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND PITHIVERAIS