Boisseaux

diner dansant paella

Boisseaux Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’association Boiss’Anim organise un dîner dansant festif le samedi 6 juin 2026 dès 19h à Boisseaux . Au programme paella géante animée par Son’Art et initiation à la danse country avec City Jane Country. Inscription obligatoire avant le 30 mai .

Une soirée gourmande et rythmée pour toutes les générations dans le Loiret

L’association Boiss’Anim dynamise la commune de Boisseaux le samedi 6 juin 2026 lors d’un grand dîner dansant placé sous le signe de la convivialité. Dès 19h, l’événement accueille les participants avec un kir offert, suivi d’une délicieuse paella et d’un café.

Pour ouvrir les festivités, le groupe City Jane Country propose une démonstration et une initiation interactive à la danse country. Ensuite, le prestataire Son’Art prend les commandes de la sonorisation pour faire danser le public jusqu’au bout de la nuit.

Ce rendez-vous familial propose un tarif de 25 € pour les adultes, un demi-tarif pour les moins de 12 ans et la gratuité pour les moins de 3 ans. Les réservations s’effectuent obligatoirement ava 12.5 .

Boisseaux 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 30 66 75

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English :

The Boiss’Anim association is organizing a festive dinner-dance on Saturday June 6, 2026 from 7pm in Boisseaux. On the program: giant paella with Son?Art and introduction to country dancing with City Jane Country. Registration required before May 30.

L’événement diner dansant paella Boisseaux a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS