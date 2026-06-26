Diner de famille rock chemin de la Vieille Forme Rochefort
Diner de famille rock chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 19 août 2026.
Rochefort
Diner de famille rock
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19 23:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Le groupe Dîner de famille propose un concert de rock garage psychédélique, mêlant reprises et compositions originales en français.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Family Dinner Rock
The group Dîner de famille offers a psychedelic garage rock concert, mixing covers and original compositions in French.
L’événement Diner de famille rock Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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