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Diner de famille rock chemin de la Vieille Forme Rochefort

Diner de famille rock chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 19 août 2026.

Lieu
chemin de la Vieille Forme
Adresse
Le Clos
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Rochefort

Diner de famille rock

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19 23:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Le groupe Dîner de famille propose un concert de rock garage psychédélique, mêlant reprises et compositions originales en français.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   leclos@mailo.com

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English : Family Dinner Rock

The group Dîner de famille offers a psychedelic garage rock concert, mixing covers and original compositions in French.

L’événement Diner de famille rock Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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