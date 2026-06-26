Diner de famille rock chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 19 août 2026.

Rochefort

Diner de famille rock

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:30:00

fin : 2026-08-19 23:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Le groupe Dîner de famille propose un concert de rock garage psychédélique, mêlant reprises et compositions originales en français.

.

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Family Dinner Rock

The group Dîner de famille offers a psychedelic garage rock concert, mixing covers and original compositions in French.

L’événement Diner de famille rock Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan