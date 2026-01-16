Visite guidée les ports de Rochefort esplanade Pierre Soumet Rochefort

Visite guidée les ports de Rochefort esplanade Pierre Soumet Rochefort mardi 17 mars 2026.

Visite guidée les ports de Rochefort

esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit
avec la carte Privilège

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 15:00:00
fin : 2026-03-17 16:30:00

Date(s) :
2026-03-17

Découvrez l’histoire du port marchand et du port de commerce.
  .

esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour: the ports of Rochefort

Discover the history of the merchant and commercial port.

L’événement Visite guidée les ports de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan