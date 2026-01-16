Visite guidée les ports de Rochefort esplanade Pierre Soumet Rochefort
Visite guidée les ports de Rochefort esplanade Pierre Soumet Rochefort mardi 17 mars 2026.
Visite guidée les ports de Rochefort
esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
avec la carte Privilège
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 15:00:00
fin : 2026-03-17 16:30:00
Date(s) :
2026-03-17
Découvrez l’histoire du port marchand et du port de commerce.
esplanade Pierre Soumet Maison du curiste Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Guided tour: the ports of Rochefort
Discover the history of the merchant and commercial port.
L’événement Visite guidée les ports de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan