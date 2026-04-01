Le p’tit bal bœuf trad chemin de la Vieille Forme Rochefort

Le p’tit bal bœuf trad

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Scène ouverte et bœuf ambiance bal trad.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : The little folk dance

Open-air stage and traditional dance atmosphere

L’événement Le p’tit bal bœuf trad Rochefort a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan