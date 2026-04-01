Le p’tit bal bœuf trad chemin de la Vieille Forme Rochefort
Le p’tit bal bœuf trad chemin de la Vieille Forme Rochefort dimanche 19 avril 2026.
Le p’tit bal bœuf trad
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Scène ouverte et bœuf ambiance bal trad.
.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : The little folk dance
Open-air stage and traditional dance atmosphere
L’événement Le p’tit bal bœuf trad Rochefort a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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