Village Vélo Festif – L’Après-Convergence 2026, Clos Lapérouse, Rochefort
Village Vélo Festif – L’Après-Convergence 2026, Clos Lapérouse, Rochefort dimanche 3 mai 2026.
Village Vélo Festif – L’Après-Convergence 2026 Dimanche 3 mai, 12h00 Clos Lapérouse Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T12:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T12:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00
Depuis le Cours d’Ablois participez à une parade festive jusqu’au terrain du Clos Lapérouse. Nous pourrons alors nous y reposer et partager un pique-nique convivial avec de nombreuses animations pour les petits et les grands (restauration, atelier de réparation, parcours maniabilité, jeu Mobilimix, vélo smoothie, lancement du Challenge Géovélo et présentation du Schéma Directeur vélo de la CARO).
Après la déambulation festive depuis le Cours d’Ablois à Rochefort, les participants de la Convergence vélo 2026 sont invités à prolonger l’aventure lors d’un grand temps fort convivial au terrain de football près du Clos. Ce moment festif rassemblera petits et grands autour d’un pique-nique partagé et d’un véritable village d’animations dédié au vélo et aux mobilités durables. Au programme : ateliers de réparation, décoration de casque, vélo-smoothie, parcours de maniabilité, rosalies, jeu Mobilimix, présentation du Schéma Directeur Cyclable… Autant d’activités ludiques et pédagogiques pour découvrir, apprendre et expérimenter le vélo sous toutes ses formes. Un temps chaleureux, ouvert à toutes et tous, pour célébrer ensemble la pratique du vélo, renforcer les liens entre habitants et imaginer les mobilités de demain dans une ambiance joyeuse et familiale.
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Depuis le Cours d’Ablois participez à une parade festive jusqu’au terrain du Clos Lapérouse. A l’arrivée : pique-nique convivial et nombreuses animations pour les petits et les grands.
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