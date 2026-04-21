Mesure pour Mesure La Coupe d’Or Rochefort

Rochefort

Mesure pour Mesure

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:30:00

fin : 2026-04-22 21:05:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22

Pièce inclassable de Shakespeare, hantée par la question de l’injustice, divine comme terrestre, Mesure pour mesure oscille entre tragédie, fable politique, récit psychologique à suspense et comédie cruelle.

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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Measure for Measure

Shakespeare’s unclassifiable play, haunted by the question of injustice, divine as well as earthly, Measure for Measure oscillates between tragedy, political fable, suspenseful psychological tale and cruel comedy.

L’événement Mesure pour Mesure Rochefort a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan