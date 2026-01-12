Festival Rochefort Pacifique Rochefort
Festival Rochefort Pacifique Rochefort jeudi 23 avril 2026.
Festival Rochefort Pacifique
Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5.00€ à la journée.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-23
Pour sa 20ᵉ édition, le Festival Rochefort Pacifique célèbre les cultures du Pacifique.
.
Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 07 85 78 rochefortpacifique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rochefort Pacifique festival
For its 20th edition, the Rochefort Pacifique Festival celebrates Pacific cultures.
L’événement Festival Rochefort Pacifique Rochefort a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan