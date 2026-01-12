Festival Rochefort Pacifique

Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5.00€ à la journée.

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-26

2026-04-23

Pour sa 20ᵉ édition, le Festival Rochefort Pacifique célèbre les cultures du Pacifique.

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 07 85 78 rochefortpacifique@gmail.com

English : Rochefort Pacifique festival

For its 20th edition, the Rochefort Pacifique Festival celebrates Pacific cultures.

