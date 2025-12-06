Evénement de lancement timbre pour les 400 ans de la Marine Nationale Musée National de la Marine Hôtel de Cheusses Rochefort

Rochefort

Evénement de lancement timbre pour les 400 ans de la Marine Nationale

Musée National de la Marine Hôtel de Cheusses 1 place de la Gallissonnière Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-05-05 17:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Evénement pour la sortie du timbre sur les 400 ans de la Marine Nationale.

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Musée National de la Marine Hôtel de Cheusses 1 place de la Gallissonnière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 98 29 95 eliane@demerges.fr

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English : Launch event: stamp marking the 400th anniversary of the French Navy

Event to mark the release of the stamp commemorating the 400th anniversary of the French Navy.

L’événement Evénement de lancement timbre pour les 400 ans de la Marine Nationale Rochefort a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan