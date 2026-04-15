Convergence Vélo – 3ème édition, Cours d’Ablois, Rochefort

Convergence Vélo – 3ème édition Dimanche 3 mai, 09h00 Cours d’Ablois Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Pour la 3ème année consécutive Vélo Pour Tous organise une convergence vélo à travers tout le pays Rochefortais. Départ depuis les 24 communes de la CARO pour arriver au Cours d’Ablois à Rochefort. La balade est gratuite et accessible à toutes et à tous. Repérez le lieu et l’heure du départ le plus proche de chez vous et rejoignez votre branche, aux couleurs de votre circuit, le dimanche 3 mai dans la matinée, seul, en famille avec vos enfants, ou entre amis ! L’occasion de fédérer les cyclistes de nos communes et de soutenir les initiatives en faveur des mobilités actives. Vous pouvez consulter les itinéraires et les horaires sur cette carte interactive http://u.osmfr.org/m/1175379/

Convergence vélo 2026 est un grand rendez-vous festif et convivial à vélo qui invite toutes et tous à se rassembler pour une belle balade collective à travers l’agglomération rochefortaise. L’objectif de cet événement est de montrer le rôle essentiel du vélo comme mode de déplacement quotidien, de promouvoir les aménagements cyclables à venir et de valoriser la pratique du vélo sur notre territoire. Le principe ? Choisir une branche de départ près de chez soi puis converger ensemble vers le centre de Rochefort, où une parade festive est organisée sur le Cours d’Ablois avant de continuer en cortège jusqu’au terrain du Clos Lapérouse. Ouverte à tous — petits, grands, cyclistes réguliers ou occasionnels — cette Convergence n’est pas une course, mais une grande action collective autour du plaisir de pédaler et de partager des moments ensemble à deux roues. Gratuite et ouverte à toutes et tous, la Convergence vélo 2026 est une magnifique occasion de redécouvrir notre territoire autrement, de se faire des amis cyclistes et de célébrer la mobilité durable dans la bonne humeur.

https://www.velopourtous.org/convergence-2026/

Cours d’Ablois cours d’ablois rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://u.osmfr.org/m/1175379/ »}, {« link »: « https://www.velopourtous.org/convergence-2026/ »}]

Vélo Pour Tous organise une Convergence Vélo à travers tout le pays Rochefortais. Départ depuis les 24 communes de la CARO pour arriver au Cours d’Ablois (Rochefort).