En selle les lecteurs !, Médiathèque de Rochefort, Rochefort

En selle les lecteurs ! 2 – 30 mai Médiathèque de Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Découvrez une sélection de livres autour du vélo et des mobilités douces à l’entrée de la Médiathèque de Rochefort ainsi que sur le site internet du Réseau des Médiathèques Rochefort Océan. Romans, récits de voyage à vélo, guides pour l’entretien et la mécanique et plus encore vous attendent tout au long du mois de mai !

Vous trouverez également de la documentation sur les circuits à vélo de la CARO et sur les alternatives à la voiture individuelle avec notre Guide des Mobilités.

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Sélection et mise en avant d’ouvrages littéraires sur le vélo et la mobilité durable à la Médiathèque de Rochefort et sur le site internet du Réseau des Médiathèques Rochefort Océan.