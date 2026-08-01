Dîner de la Sainte-Claire Restaurant Alain Llorca La Colle-sur-Loup

Informations pratiques

La Colle-sur-Loup

Dîner de la Sainte-Claire

Restaurant Alain Llorca 350 route de Saint-Paul La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Vivez une soirée d’exception sur la terrasse panoramique du restaurant Alain Llorca, entre menu raffiné et spectacle de drones face au village de Saint-Paul de Vence.

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Restaurant Alain Llorca 350 route de Saint-Paul La Colle-sur-Loup 06480 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 02 93 reservations@alainllorca.com

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English :

Enjoy an exceptional evening on the panoramic terrace of Alain Llorca’s restaurant, featuring a refined menu and a drone show overlooking the village of Saint-Paul de Vence.

L’événement Dîner de la Sainte-Claire La Colle-sur-Loup a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence