DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES Château de Capdeville Fronton
jeudi 8 octobre 2026 · Château de Capdeville · Fronton
Informations pratiques
Fronton
DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES
Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne
Tarif : 69 – 69 – EUR
69
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Le Chef Romain Laval (Mets Racines) vous concocte un dîner en 5 temps qui s’accorde parfaitement à 5 vins locaux.
Le chef de Mets Racines vous donne à nouveau rendez-vous pour une soirée gastronomique exceptionnelle !
De la cuisine locale et des accords mets & vins de Fronton seront au rendez-vous.
Attention, évènement exceptionnel donc places limitées !
Service unique, arrivée entre 19h30 et 19h45.
Le Menu à venir !
Les vins en accord sont compris. 69 .
Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chef Romain Laval (Mets Racines) concocts a 5-course dinner that goes perfectly with 5 local wines.
L’événement DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES Fronton a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Fronton (Haute-Garonne)
- Soirée Jeux : Rentrée, Ludothèque/Espace intergénérationnel, Fronton 11 septembre 2026
- LES MOUSTACHES ROSES Fronton 3 octobre 2026
- CUISINE-MOI LE FRONTONNAIS CHÂTEAU DE CAPDEVILLE Fronton 12 octobre 2026