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DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES Château de Capdeville Fronton

jeudi 8 octobre 2026 · Château de Capdeville · Fronton

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Château de Capdeville
Adresse
140 Allée du Château
Ville
31620 Fronton
Département
Haute-Garonne
Tarif
69 69 69 Tarif de base plein tarif

Fronton

DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES

Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Tarif : 69 – 69 – EUR
69
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:30:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Le Chef Romain Laval (Mets Racines) vous concocte un dîner en 5 temps qui s’accorde parfaitement à 5 vins locaux.
Le chef de Mets Racines vous donne à nouveau rendez-vous pour une soirée gastronomique exceptionnelle !
De la cuisine locale et des accords mets & vins de Fronton seront au rendez-vous.

Attention, évènement exceptionnel donc places limitées !

Service unique, arrivée entre 19h30 et 19h45.

Le Menu à venir !

Les vins en accord sont compris. 69  .

Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Chef Romain Laval (Mets Racines) concocts a 5-course dinner that goes perfectly with 5 local wines.

L’événement DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES Fronton a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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