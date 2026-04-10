MUSIQUE EN VIGNES DANS LE FRONTONNAIS Fronton
MUSIQUE EN VIGNES DANS LE FRONTONNAIS Fronton vendredi 26 juin 2026.
Fronton
MUSIQUE EN VIGNES DANS LE FRONTONNAIS
DIVERS LIEUX DANS LE FRONTONNAIS Fronton Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-07-04 2026-08-23 2026-09-06 2026-12-13
Musique en Vignes propose un voyage au pays des saveurs et des senteurs d’un vignoble millénaire, assorti des accords divins d’un riche patrimoine musical. Les concerts sont suivis de dégustations des vins de l’AOP Fronton.
Depuis 2002, le Festival valorise l’AOP Fronton situé sur deux communautés de communes, du Frontonnais et Grand Sud Tarn et Garonne, par des concerts de musique savante, classique et jazz. Le Festival a obtenu en 2018 le label Vignoble et Découvertes, il permet aux amateurs de belle musique et de bons vins de découvrir compositeurs et interprètes de dimension internationale et des talents régionaux en devenir. .
DIVERS LIEUX DANS LE FRONTONNAIS Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Musique en Vignes offers a journey into the land of flavors and scents of a thousand-year-old vineyard, accompanied by the divine chords of a rich musical heritage. Concerts are followed by tastings of AOP Fronton wines.
L’événement MUSIQUE EN VIGNES DANS LE FRONTONNAIS Fronton a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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