YOGA ET VINS MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton

Fronton

YOGA ET VINS

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-18

Dans le parc de la Maison des vins et du tourisme, faites une pause lors d’une séance de yoga en plein air avec Jessica Le Duc, puis découvrez les vins de Fronton le temps d’une dégustation .

séance de yoga en plein air, puis dégustation de vins de Fronton .

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

In the grounds of the Maison des vins et du tourisme, take a break during an outdoor yoga session with Jessica Le Duc, then discover Fronton wines during a tasting.

L’événement YOGA ET VINS Fronton a été mis à jour le 2026-05-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE