DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES Château de Capdeville Fronton
DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES Château de Capdeville Fronton vendredi 10 avril 2026.
DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES
Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne
Tarif : 69 – 69 – EUR
69
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le Chef Romain Laval (Mets Racines) vous concocte un dîner en 5 temps qui s’accorde parfaitement à 5 vins locaux.
Les grandes lignes du Menu
-Apéritif Bouchée de fleurs du moment
-Asperge/ail des ours kumquat
-Merlu de ligne/curry vert plante sauvage/ fenouil
-Agneau confit légumes printaniers et jus à manger
-Fromage Bethmale/ vanille citron
-Fraise/ violette
69€/personne, vin compris
Attention, évènement exceptionnel donc places limitées !
Service unique, arrivée entre 19h30 et 19h45. 69 .
Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 46 33
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English :
Chef Romain Laval (Mets Racines) concocts a 5-course dinner that goes perfectly with 5 local wines.
L’événement DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES Fronton a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE