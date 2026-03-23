DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES Château de Capdeville Fronton

DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES

Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Tarif : 69 – 69 – EUR

69

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le Chef Romain Laval (Mets Racines) vous concocte un dîner en 5 temps qui s’accorde parfaitement à 5 vins locaux.

Les grandes lignes du Menu

-Apéritif Bouchée de fleurs du moment

-Asperge/ail des ours kumquat

-Merlu de ligne/curry vert plante sauvage/ fenouil

-Agneau confit légumes printaniers et jus à manger

-Fromage Bethmale/ vanille citron

-Fraise/ violette

69€/personne, vin compris

Attention, évènement exceptionnel donc places limitées !

Service unique, arrivée entre 19h30 et 19h45. 69 .

Château de Capdeville 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 46 33

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English :

Chef Romain Laval (Mets Racines) concocts a 5-course dinner that goes perfectly with 5 local wines.

L’événement DÎNER ÉPHÉMÈRE METS RACINES Fronton a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE