L’EVENEMENT MULTI-ARTS A LA CANOPEE les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juillet, La Canopée, Fronton

Informations pratiques

L’EVENEMENT MULTI-ARTS A LA CANOPEE les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juillet 9 – 12 juillet La Canopée Haute-Garonne

*Entrée* : *prix libre* (5, 10 € ou plus : chacun contribue selon ses moyens, pour la même expérience)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-12T00:00:00+02:00 – 2026-07-12T02:00:00+02:00

Jeudi 9 juillet – JEUNES TALENTS

Une vraie soirée Jeunes Talents :

• des artistes qui montent sur scène avec le trac, l’envie et des morceaux plein de vie,

• un tremplin pensé comme un coup de projecteur plutôt qu’un concours stressant,

• une ambiance de découverte où tu peux tomber sur ton futur groupe / artiste préféré sans t’y attendre.

C’est la soirée parfaite pour venir tôt, te poser, écouter, encourager, et voir ce qui se fabrique dans la scène locale.

16h : Start CAJ

18h : Concours Jeunes Talents

20h : Tremplin Crédit Mutuel

23h : Odeza Trio

2h du matin : Fermeture

Vendredi 10 juillet – GENERATION POWER

Là aussi ça envoie :

• Jansi, avec son énergie scénique et ses morceaux qui restent dans la tête,

• Brassens Not Dead, qui revisite à sa manière un monument,

Tu viens avec des potes, tu chantes trop fort, tu ressors rincé mais avec le sourire.

C’est la soirée “concert” comme on les aime : proche, vivant, sincère.

18h : Air Service

20h30 : Jansi

22h : Brassens Not Dead

23h : May-Ky Willis

2h du matin : Fermeture

Samedi 11 juillet – BODY PULSE

Dernier soir, on laisse parler le corps :

• BÄM et Katcross, pour des sets qui te prennent par les tripes,

• des moments où le mouvement, le rythme et la scène se mélangent,

• un final qui transforme La Canopée en vrai espace de lâcher-prise.

C’est le soir où tu viens pour danser, vibrer, oublier l’heure et juste profiter.

18h : Open Mic

21h : Bâm

22h30 : Katcross

0h00 : Ras Kapta

2h du matin : Fermeture

Et autour de ces trois soirées :

• une déco pensée avec le CAJ et les partenaires,

• des créations sur supports recyclés,

mais aussi un marché de créateurs avec des artisan·e·s et artistes du coin :

l’occasion de découvrir des pièces uniques et de soutenir la création locale.

• des touches d’art-thérapie et de projets participatifs,

Bien‑être & mouvement avec Born To Be Alive

Tout au long du festival, l’association *Born To Be Alive* proposera des activités autour du mouvement et de la santé :

– ateliers de *yoga*,

– initiations *breakdance*,

– et d’autres temps pour se reconnecter à son corps, réduire le stress et partager un moment différent au cœur du festival.

• une équipe de bénévoles qui fait tout pour que La Canopée soit un lieu qui vit, pas juste un hangar qu’on ouvre de temps en temps.

Si tu as envie de soutenir un projet du coin, de découvrir des artistes et de vivre une vraie ambiance :

• réserve ta soirée (ou les trois),

• partage ce post / cette vidéo à deux–trois personnes avec qui tu aimerais venir,

• et on se retrouve à La Canopée pour faire exister Canop’Art pour de vrai.

*Lieu* : La Canopée – Fronton

*Dates* : 9, 10, 11 juillet 2026

*Sur place* : buvette, petite restauration, animations pour petits et grands, activités bien‑être, marché de créateurs

La Canopée 175 avenue de la Dourdenne 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://la-canopee-des-arts.com »}]

CANOP’ART Festival : Si tu cherches une bonne raison de sortir, on en a au moins trois. La Canopée des Arts Canop’Art Festival