Forum des associations, Espace Gérard Philipe, Fronton
jeudi 3 septembre 2026 · Espace Gérard Philipe · Fronton
Informations pratiques
Forum des associations Jeudi 3 septembre, 18h00 Espace Gérard Philipe Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T18:00:00+02:00 – 2026-09-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T18:00:00+02:00 – 2026-09-03T21:00:00+02:00
Espace Gérard Philipe rue Balochan, FRONTON 31620 Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)561821689 http://www.mairie-fronton.fr Salle polyvalente équipée d’une scène surélevée et d’un écran, l’Espace Gérard Philipe accueille des concerts, des expositions, des spectacles et des animations municipales et associatives.
La salle est mise à disposition des associations et des particuliers de la commune selon les disponibilités.
Superficie : 25 x 25 mètres
Scène surélevée : 60 m², extension possible de 40 m².
A l’arrière-scène, deux loges offrent la possibilité de préparer des spectacles.
Capacité : nombre de personnes assises : 450 / nombre de personnes debout : 625
Les rendez-vous des associations de Fronton Fronton Associations
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