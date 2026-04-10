Informations pratiques

Fronton

SAVEURS & SENTEURS

Fronton Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Cette année, nous célébrons la 37ème édition de Fronton, Saveurs & Senteurs, évènement emblématique du territoire !

La grande fête de l’œnotourisme, des vins de Fronton et des produits de terroir revient pour une édition sous le signe de la fête et de la convivialité.

Ce grand événement populaire qui réunit plus de 30 000 visiteurs le temps d’un weekend est la fête à ne pas louper au mois d’août !!

L’entrée est gratuite mais c’est le verre collector vendu à 6 € qui vous permet de déguster les vins proposés par les 26 domaines présents. Rouges, blancs, rosés, … Près de 200 cuvées différentes vous sont proposées !

Festival gastronomique et culturel, Saveurs et Senteurs vous offre la rencontre de producteurs, restaurateurs et artistes dans le centre-ville rendu piéton pour l’occasion et dédié à ces moments d’exception à partager en famille ou entre amis.

Rendez-vous sur le site fronton-saveurs-senteurs.fr pour découvrir le programme dans son intégralité. .

Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This year we’re celebrating the 37th edition of Fronton, Saveurs & Senteurs, the region’s flagship event!

L’événement SAVEURS & SENTEURS Fronton a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE