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Animation-dégustation à Biocoop Vivez Nature Fronton, BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON, Fronton

Animation-dégustation à Biocoop Vivez Nature Fronton, BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON, Fronton

Animation-dégustation à Biocoop Vivez Nature Fronton, BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON, Fronton mercredi 3 juin 2026.

Lieu : BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON

Adresse : 25 CHEMIN DU BUGUET 31620 Fronton

Ville : 31620 Fronton

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Animation-dégustation à Biocoop Vivez Nature Fronton Mercredi 3 juin, 10h00 BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

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BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON 25 CHEMIN DU BUGUET 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
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