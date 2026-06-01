Animation-dégustation à Biocoop Vivez Nature Fronton, BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON, Fronton
Animation-dégustation à Biocoop Vivez Nature Fronton, BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON, Fronton mercredi 3 juin 2026.
Animation-dégustation à Biocoop Vivez Nature Fronton Mercredi 3 juin, 10h00 BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
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Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.
BIOCOOP VIVEZ NATURE FRONTON 25 CHEMIN DU BUGUET 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
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