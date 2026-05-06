DINER ET SOIRÉE ANDALOUSE AVEC MAGDA ET ANTONIO Avène
jeudi 24 septembre 2026 · Avène
Informations pratiques
Avène
DINER ET SOIRÉE ANDALOUSE AVEC MAGDA ET ANTONIO
Avène Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Diner et soirée Andalouse avec Magda et Antonio à Eau Thermale Avène l’hôtel.
Information et réservation au 04 67 23 44 45
Diner et soirée Andalouse avec Magda et Antonio à Eau Thermale Avène l’hôtel.
Information et réservation au 04 67 23 44 45 .
Avène 34260 Hérault Occitanie
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English : DINER ET SOIRÉE ANDALOUSE AVEC MAGDA ET ANTONIO
Andalusian dinner and evening with Magda and Antonio at the Eau Thermale Avène hotel.
For information and reservations, call 04 67 23 44 45
L’événement DINER ET SOIRÉE ANDALOUSE AVEC MAGDA ET ANTONIO Avène a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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