UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Avène

DINER ET SOIRÉE ANDALOUSE AVEC MAGDA ET ANTONIO Avène

jeudi 24 septembre 2026 · Avène

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Ville
34260 Avène
Département
Hérault
Tarif

Avène

DINER ET SOIRÉE ANDALOUSE AVEC MAGDA ET ANTONIO

Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Diner et soirée Andalouse avec Magda et Antonio à Eau Thermale Avène l’hôtel.
Information et réservation au 04 67 23 44 45
Diner et soirée Andalouse avec Magda et Antonio à Eau Thermale Avène l’hôtel.
Information et réservation au 04 67 23 44 45   .

Avène 34260 Hérault Occitanie  

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English : DINER ET SOIRÉE ANDALOUSE AVEC MAGDA ET ANTONIO

Andalusian dinner and evening with Magda and Antonio at the Eau Thermale Avène hotel.
For information and reservations, call 04 67 23 44 45

L’événement DINER ET SOIRÉE ANDALOUSE AVEC MAGDA ET ANTONIO Avène a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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