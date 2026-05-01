Avène

CONFÉRENCE QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE

69 Quai des Tanneries Avène Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-03 2026-06-24 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07

Michel Gleizes, maître en mathématiques et docteur en pharmacie vous propose une conférence riche et intéressante autour de la médecine d’aujourd’hui et de demain. Gratuit.

RDV à la salle polyvalente du village d’Avène

Michel Gleizes, maître en mathématiques et docteur en pharmacie vous propose une conférence riche et intéressante autour de la médecine d’aujourd’hui et de demain. Gratuit.

RDV à la salle polyvalente du village d’Avène .

69 Quai des Tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

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English : CONFÉRENCE QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE

Michel Gleizes, master of mathematics and doctor of pharmacy, offers a rich and interesting lecture on the medicine of today and tomorrow. Free admission.

Meet at the village hall in Avène

L’événement CONFÉRENCE QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE Avène a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB