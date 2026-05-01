CONFÉRENCE QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE Avène
CONFÉRENCE QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE Avène mercredi 20 mai 2026.
Avène
CONFÉRENCE QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE
69 Quai des Tanneries Avène Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-03 2026-06-24 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07
Michel Gleizes, maître en mathématiques et docteur en pharmacie vous propose une conférence riche et intéressante autour de la médecine d’aujourd’hui et de demain. Gratuit.
RDV à la salle polyvalente du village d’Avène
Michel Gleizes, maître en mathématiques et docteur en pharmacie vous propose une conférence riche et intéressante autour de la médecine d’aujourd’hui et de demain. Gratuit.
RDV à la salle polyvalente du village d’Avène .
69 Quai des Tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38
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English : CONFÉRENCE QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE
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Meet at the village hall in Avène
L’événement CONFÉRENCE QUELLE MÉDECINE POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN A LA SALLE POLYVALENTE D’AVENE Avène a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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