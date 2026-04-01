Informations pratiques

Avène

SOIRÉE CONVIVIALE ET BRASUCADE DE MOULES

67 Quai des Tanneries Avène Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Soirée conviviale proposée par le Foyer Rural d’Avène.

Repas Pizza salade brasucade de moules frites fromage glace vin et café compris

Adulte 20€ et enf <12ans 12€ Réservation obligatoire avant le 12 08 au 06 78 01 08 51 ou 04 67 95 70 91 (taper 1) RDV 20h salle polyvalente d'Avène Soirée conviviale proposée par le Foyer Rural d'Avène. Repas Pizza salade brasucade de moules frites fromage glace vin et café compris Adulte 20€ et enf <12ans 12€ Réservation obligatoire avant le 12 08 au 06 78 01 08 51 ou 04 67 95 70 91 (taper 1) RDV 20h salle polyvalente d'Avène . 67 Quai des Tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE CONVIVIALE ET BRASUCADE DE MOULES

A fun evening hosted by the Foyer Rural d’Avène.

Meal: Pizza, salad, mussel brasucade, French fries, cheese, ice cream—wine and coffee included—

Adults: 20?, children under 12: 12?

Reservations required by August 12 at 06 78 01 08 51 or 04 67 95 70 91 (press 1)

Meet at 8:00 p.m. at the Avène multipurpose hall

L’événement SOIRÉE CONVIVIALE ET BRASUCADE DE MOULES Avène a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB