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RÉCITAL GOSPEL Avène

RÉCITAL GOSPEL Avène jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : 14 Montée de l'Église

Ville : 34260 Avène

Département : Hérault

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : 10 10

Avène

RÉCITAL GOSPEL

14 Montée de l’Église Avène Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Récital de Gospel à l’église Saint Martin d’Avène
Jeudi 30 juillet 2026 à 18h
Prix 10€ personne ou + si affinités
Récital de Gospel à l’église Saint Martin d’Avène
Jeudi 30 juillet 2026 à 18h
Prix 10€ personne ou + si affinités
Dans le passé cet enseignant a assuré choeurs ou direction de choeurs pour des artistes tels Céline Dion,; Carole Fréderick, Florent Pagny, Manu Dibango, Maurane, Dee Dee Bridgewater Gilbert Bécaud, et bien d’autres.
Aujourd’hui accompagné de la chanteuse Charlie, il vous propose dasn uen couleur blues jazz un spectacle spirituel intitulé Voyage dans l’univers du Gospel .
En toile de fond l’incroyable espoir des esclaves afro américain.   .

14 Montée de l’Église Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51 

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English :

Gospel Recital at Saint Martin Church in Avène
Thursday, July 30, 2026, at 6:00 p.m.
Price: €10 per person, or more if you’d like to contribute

L’événement RÉCITAL GOSPEL Avène a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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