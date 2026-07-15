VOYAGE SONORE Avène
samedi 25 juillet 2026 · Avène
Informations pratiques
Avène
VOYAGE SONORE
5 Rue du Lavoir Avène Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25 juillet à Avène
Voyage sonore bol chantants , gong, didgeridoos
Tarif 20€
Réservation obligatoire 06 74 21 69 67
Samedi 25 juillet à Avène
Voyage sonore bol chantants , gong, didgeridoos
Tarif 20€
Réservation obligatoire 06 74 21 69 67 .
5 Rue du Lavoir Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 74 21 69 67
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English :
Saturday, July 25, %E0 Av%E8ne
A journey through sound—singing bowls, gongs, didgeridoos
Price: 20?
Reservations required: 06 74 21 69 67
L’événement VOYAGE SONORE Avène a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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