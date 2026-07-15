Informations pratiques

Avène

VOYAGE SONORE

5 Rue du Lavoir Avène Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Samedi 25 juillet à Avène

Voyage sonore bol chantants , gong, didgeridoos

Tarif 20€

Réservation obligatoire 06 74 21 69 67

Samedi 25 juillet à Avène

Voyage sonore bol chantants , gong, didgeridoos

Tarif 20€

Réservation obligatoire 06 74 21 69 67 .

5 Rue du Lavoir Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 74 21 69 67

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English :

Saturday, July 25, %E0 Av%E8ne

A journey through sound—singing bowls, gongs, didgeridoos

Price: 20?

Reservations required: 06 74 21 69 67

L’événement VOYAGE SONORE Avène a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB