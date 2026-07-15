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AGENDA · Avène

VOYAGE SONORE Avène

samedi 25 juillet 2026 · Avène

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
5 Rue du Lavoir
Ville
34260 Avène
Département
Hérault
Tarif
20 20 20

Avène

VOYAGE SONORE

5 Rue du Lavoir Avène Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Samedi 25 juillet à Avène
Voyage sonore bol chantants , gong, didgeridoos
Tarif 20€
Réservation obligatoire 06 74 21 69 67
Samedi 25 juillet à Avène
Voyage sonore bol chantants , gong, didgeridoos
Tarif 20€
Réservation obligatoire 06 74 21 69 67   .

5 Rue du Lavoir Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 74 21 69 67 

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English :

Saturday, July 25, %E0 Av%E8ne
A journey through sound—singing bowls, gongs, didgeridoos
Price: 20?
Reservations required: 06 74 21 69 67

L’événement VOYAGE SONORE Avène a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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